Россия приостановила движение поезда между Москвой и Ниццей из-за коронавируса

Россия приостановила движение поезда между Москвой и Ниццей в связи с обострением ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс.

В ведомстве отметили, что ограничение действует с 4 марта и до особого распоряжения. Первый рейс с момента запрета должен был отправиться в четверг, 5 марта.

1 марта авиасообщение между Россией и Южной Кореей также было остановлено из-за эпидемии коронавируса. Однако «Аэрофлот» и его дочерняя «Аврора» продолжают совершать рейсы по этому направлению.

1 февраля 2020 года из-за смертельного вируса российские авиакомпании остановили полеты в Китай. Рейсы продолжает выполнять только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании. Самолеты в Китай и из КНР улетают и прибывают в аэропорт Шереметьево и обслуживаются только в терминале F. До запрета российские перевозчики выполняли около 150 рейсов в Китай в неделю, китайские авиакомпании совершали 40 рейсов в Россию в неделю.

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