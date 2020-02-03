Россия закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с еще одной страной

Россия приостановила движение пассажирских поездов в Северную Корею с 3 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление РЖД.

В нем уточняется, что решение закрыть железнодорожное сообщение с КНДР связано с обострением ситуации с коронавирусом. Речь идет о движении пассажирских составов и беспересадочных вагонов через пограничный переход Хасан — Туманган. В частности, это касается маршрутов Уссурийск — Туманган, Пхеньян — Москва, Пхеньян — Хабаровск и Москва — Туманган (формирования ФПК).

Ранее в январе Северная Корея заявила, что закрывает границу для иностранных туристов из-за опасности распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV. Решение КНДР может быть связано с большим потоком китайских туристов, приезжающих в Северную Корею: ежегодно страну посещают около 350 тысяч граждан КНР.

Россия также заявила о том, что приостановит движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Кроме того, с 1 февраля было приостановлено авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево.

По данным на 3 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, число зараженных — 14 тысяч, а полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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