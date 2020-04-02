Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции

Молодые пользователи Instagram из состоятельных семей поделились фотографиями роскошного образа жизни, который они ведут в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На публикации в аккаунте Rich Kids of the Internet («Богатые дети интернета») обратили внимание журналисты The Sun.

Так, например, пользователь под никнеймом @ivan_dalevich продемонстрировал, как он празднует день рождения в ресторане быстрого питания «Макдоналдс». На кадрах молодой человек сидит за столом в маске с логотипами французского люксового дома Louis Vuitton, а рядом с ним расположен фирменный пакет бренда.

Happy Birthday to me.. FU Corona but McDonalds made me feel better 😂 📸 @ivan_dalevich Фото опубликовано @rkoi

Юзерша @noemidemeter в свою очередь выложила фото, на котором она стоит в гараже рядом с суперкаром Lamborghini Aventador розового цвета. «Вот так нам живется на карантине», — подписала она пост.

Quarantine got us like 😕 📸 @noemidemeter Фото опубликовано @rkoi

В соцсети также появился снимок @daily.st, на котором он лежит на полу лицом вниз. При этом парень одет в вещи люксовых брендов: футболку Balenciaga и спортивные штаны Gucci, а вокруг него разбросаны аксессуары Louis Vuitton и туалетная бумага.

Flexin in 2020 be like.. 🧻 🧻 📸 @daily.st Фото опубликовано @rkoi

Пользовательница @mashakambolin продемонстрировала отдых на личной яхте. На кадре девушка позирует в черном купальнике и ожерелье Chanel. «Самоизоляция мечты», — говорится в подписи под фото.

Self isolation goals 🛥 📸 @mashakambolin Фото опубликовано @rkoi

Ранее свое времяпрепровождение на карантине продемонстрировала российская модель Алеся Кафельникова. В одном из опубликованных в соцсетях роликов девушка едет на заднем сиденье автомобиля люксового британского производителя Rolls-Royce, в верхнюю панель салона которого вмонтирован экран с трансляцией боевика «Неудержимые 3».

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