Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции

Молодые пользователи Instagram из состоятельных семей поделились фотографиями роскошного образа жизни, который они ведут в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На публикации в аккаунте Rich Kids of the Internet («Богатые дети интернета») обратили внимание журналисты The Sun.
Так, например, пользователь под никнеймом @ivan_dalevich продемонстрировал, как он празднует день рождения в ресторане быстрого питания «Макдоналдс». На кадрах молодой человек сидит за столом в маске с логотипами французского люксового дома Louis Vuitton, а рядом с ним расположен фирменный пакет бренда.
Юзерша @noemidemeter в свою очередь выложила фото, на котором она стоит в гараже рядом с суперкаром Lamborghini Aventador розового цвета. «Вот так нам живется на карантине», — подписала она пост.
В соцсети также появился снимок @daily.st, на котором он лежит на полу лицом вниз. При этом парень одет в вещи люксовых брендов: футболку Balenciaga и спортивные штаны Gucci, а вокруг него разбросаны аксессуары Louis Vuitton и туалетная бумага.
Пользовательница @mashakambolin продемонстрировала отдых на личной яхте. На кадре девушка позирует в черном купальнике и ожерелье Chanel. «Самоизоляция мечты», — говорится в подписи под фото.
Ранее свое времяпрепровождение на карантине продемонстрировала российская модель Алеся Кафельникова. В одном из опубликованных в соцсетях роликов девушка едет на заднем сиденье автомобиля люксового британского производителя Rolls-Royce, в верхнюю панель салона которого вмонтирован экран с трансляцией боевика «Неудержимые 3».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения