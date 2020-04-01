Российская модель показала роскошную жизнь на карантине

Российская модель Алеся Кафельникова показала роскошный образ жизни, который она ведет во время карантина. Кадры, где она запечатлена с друзьями, появились в сторис ее Instagram-аккаунта.
Так, в одном из роликов девушка едет на заднем сиденье автомобиля люксового британского производителя Rolls-Royce в окружении подруг, в частности своей коллеги Ксении Пунтус, которая выпала из окна жилого дома 11 января.
В верхнюю панель салона машины вмонтирован экран, по которому транслируется боевик «Неудержимые 3». «Решили устроить кинотеатр на колесах, по поселку», — описала происходящее Кафельникова.
В марте Алеся Кафельникова прилетела с Мальдив и раскритиковала российских врачей, отказавшихся брать у нее анализ на коронавирус. По ее словам, она вернулась с отдыха два дня назад и тест в аэропорте ей никто не сделал.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения