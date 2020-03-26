Нарушившая карантин российская модель раскритиковала врачей

Вернувшаяся с Мальдив российская модель Алеся Кафельникова раскритиковала российских врачей, отказавшихся брать у нее анализ на коронавирус. Девушка рассказала об этом в своем Instagram-аккаунте.

По словам Кафельниковой, она вернулась с отдыха два дня назад, и тест в аэропорту ей никто не сделал.

«Я набрала в Коммунарку и другие госслужбы, чтобы ко мне приехали врачи. Тест мне он очень нужен, чтобы выписать справку на визу, которую я должна была получить вчера. Но мне ответили, что признаков нет, до свидания», — написала модель.

Она добавила, что сумела все же вызвать врача на дом, соврав, что контактировала с человеком с признаками коронавируса. Но медработник посмотрел на нее и ушел, сказав, что все в порядке, и анализы брать не будут.

Своим сообщением Алеся Кафельникова ответила на критику, которая обрушилась на нее в сети после публикации сторис из московского салона красоты. Подписчики обвинили девушку в нарушении карантина во время пандемии коронавируса.

«Все есть на камерах наблюдения, и я уж точно могу жить спокойно, так как если правительству надо, проверят, что врач приходил, а то, что справок не дают, — факт», — подчеркнула Кафельникова.

Судя по Instagram, девушка решила устроить себе каникулы в разгар пандемии коронавируса. Сначала она поехала кататься на лыжах в Куршевель, однако вскоре на французском курорте ввели режим карантина. После этого Алеся улетела в Дубай, но ситуация ухудшилась и там — в городе начали закрывать пляжи и развлекательные заведения.

Тогда модель отправилась на Мальдивы, откуда также сообщила о введенных ограничениях: с виллы туристам разрешали ходить только до океана.

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