Российскую модель высмеяли за нелепые ошибки в именах коллег и дизайнеров

Пользователи соцсетей высмеяли нелепые профессиональные ошибки и манеру речи российской модели Алеси Кафельниковой в интервью, которое она дала изданию Forbes. Видеоролик появился на YouTube.

В часовом видео девушка рассказала о модельном бизнесе, взаимоотношениях с семьей, друзьями и о своих зависимостях. В Telegram-каналах обратили внимание на то, что Кафельникова неправильно произносит фамилии коллег по индустрии и модельеров. Так, например, она называет модель Ирину Шейк — «Шейх», а дизайнера Burberry Рикардо Тиши — «Тиски».

Девушка рассказала и о своем отношении к другим супермоделям. Она отметила, что Белла Хадид — не ее человек, как и Кендалл Дженнер. Обеих она сочла слишком гордыми.

В комментариях под интервью, которое набрало почти 100 тысяч просмотров, пользователи высказали негодование. «Моделям лучше молчать», «Речь, интонация, манера поведения — очень дешевят образ», «Гадкий утенок с прокуренным голоском. Очень неприятная и развязанная особа», «Не буду смотреть. Ощущение, что она рассказывает мне в подъезде в 2010 году, какое пиво лучше брать в ларьке», «Олеся, мозг — это орган, который необходимо тренировать. Ваше интервью вгоняет в тоску. Примите дружеский совет: читайте больше. Разочарован», — язвили юзеры под роликом.

Ранее в январе Алеся Кафельникова приняла участие в миланском показе Dsquared2 Fall/Winter 2020. На подиум она вышла в коротком белом топе, джинсах с прорезями и объемном коричневом кожаном пальто. Образ модели дополнила крупная шапка-ушанка с рыжим мехом, черный ремень и тонкая золотистая цепочка на животе.

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