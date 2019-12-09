Российская модель снялась для журнала Vogue в металлическом топе на голое тело

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в кампании китайской версии модного журнала Vogue. Фотографиями и видео она поделилась в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 9 декабря.

На черно-белых и цветных кадрах 21-летняя модель позирует в разных нарядах, в том числе в золотистом металлическом топе, надетом на голое тело. Ее образ дополнен массивной моносерьгой и тонкими нарисованными бровями.

На других кадрах Кафельникова одета в серебристое платье с длинными рукавами, а на ее лоб наложена металлическая аппликация.

«Новая история из китайского Vogue, не могу нарадоваться, когда выходят мои работы, особенно если они в таких журналах!» —подписала публикацию модель, однако вскоре удалила ее.

В декабре Роберто Эскобар, брат погибшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Один из промороликов устройства снимали в Москве с участием российских моделей. На размещенной в сети записи девушки в нижнем белье разглядывают смартфон и демонстрируют его на камеру.

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