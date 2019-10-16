Одежда модели на обложке российского Vogue вывела читателей из себя

На обложке российской версии издания Vogue появилась модель в шубе из натурального меха. Пользователи Instagram, где был анонсирован ноябрьский номер журнала, раскритиковали выбор стилистов.

Моделью нового выпуска стала австралийка Эбби Ли. На черно-белом снимке она позирует, сидя на стуле, в короткой шубе в черно-белую полоску, черных колготках в горошек и туфлях на высоких каблуках. Читателей Vogue возмутил наряд Ли: они удивились, что в то время как во всем мире бренды отказываются от вещей из натурального меха, в России он по-прежнему остается популярным. Кроме того, на фотографии модели напечатали надпись «мех против всех».

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«Эээ.... Правильно ли я понимаю, что в то время как весь мир шаг за шагом отказывается от натурального меха, бренды один за другим отказываются от меха и т.д. и т.п., на обложке российского издания появляется шуба из меха лисы?», «А может, и мы откажемся от меха совсем? Весь мир отказался, даже Миучча [Прада]», «Помогите спасти животных», «За вашу обложку и цитатку "мех против всех" прощайте», — негодовали комментаторы.

За прошедший год тенденцию на отказ от натурального меха в своих коллекциях поддержали множество крупных брендов. Среди них — модные дома Prada, Versace, Gucci, Burberry, Michael Kors и другие.

В сентябре 2018 года главы муниципалитета Лос-Анджелеса Пол Коретз, Боб Блуменфилд и Митч Офарелл единогласно проголосовали за запрет на ношение одежды из натурального меха в городе. То же самое произошло в Сан-Франциско, Западном Голливуде, Беркли и других городах.

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