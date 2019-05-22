Prada откажется от использования меха

Итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Об этом сообщается на сайте компании.

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Использование натурального меха в производстве Prada прекратится начиная с женской коллекции сезона весна/лето 2020. Решение было принято после соглашения с альянсом Fur Free, в который входят более 50 организаций, выступающих в защиту животных. По словам главы модного дома Миуччи Прада, исследования и разработка альтернативных материалов позволят компании «расширить рамки креативного дизайна».

В марте 2018 года об отказе от использования меха животных в своих коллекциях заявил итальянский модный дом Versace. Натуральный мех в своих коллекциях также не используют бренды Gucci, Burberry, Michael Kors и другие.

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