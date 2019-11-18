Облитая кислотой российская модель рассказала о жизни после 200 операций

Российская модель Элеонора Кондратюк, которую 20 лет назад облили кислотой из-за того, что она отвергла ухаживания сочинского криминального авторитета Рубена Григоряна, рассказала о жизни после случившегося и почти 200 перенесенных операций. Интервью с моделью опубликовал RT.

По словам Кондратюк, в первое время она не могла смотреть в зеркало и чувствовала себя очень подавленной из-за серьезных изменений во внешности. Особую поддержку ей оказали близкие, помогли и консультации психолога.

Элеонора подчеркнула, что ее отношение к мужчинам после нападения не изменилось. «Преступники определяются не половой или национальной принадлежностью, а действиями. В жизни мне встречались настоящие мужчины», — сказала она и привела в пример спасшего ее в первые минуты после произошедшего школьного преподавателя, начальника уголовного розыска, раскрывшего это преступление, а также сделавшего ей первую сложную операцию врача сочинской больницы.

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В настоящее время Элеонора не связана с модельным бизнесом, работает логотерапевтом и консультирует клиентов, нуждающихся в посттравматической реабилитации: «Это очень важно — не скатиться в самую глубину бескрайнего отчаяния. По себе знаю».

Кондратюк сообщила, что собирается написать книгу о том, что ей пришлось пережить. Она уверена, что ее опыт лечения и борьбы за здоровье может пригодиться другим людям, помочь им «обрести жизненную стойкость» или «уберечь от отчаяния».

2 сентября 1999 года на 17-летнюю Кондратюк напали во дворе сочинской школы накануне ее отъезда в Москву для участия в конкурсе красоты: преступники схватили девушку за волосы и облили ее концентрированной смесью серной кислоты и растительного масла. У нее были сожжены лицо, горло, шея и глаза. Врачи оценивали ее травмы как несовместимые с жизнью, но она, проведя в больницах несколько лет и перенеся около 200 операций, выжила и даже смогла вернуть зрение. Однако полностью восстановить здоровье ей так и не удалось.

За год до этого Элеонора Кондратюк получила титул «Мисс очарование» на конкурсе красоты в Сочи. Местный криминальный авторитет Рубен Григорян начал оказывать ей знаки внимания и, получив череду отказов, пообещал, что она будет «плакать кровавыми слезами». По результатам длившегося почти три года расследования его вина была доказана: заказчика приговорили к 11 годам лишения свободы, а исполнителей — Богоса Нубаряна, Артема Восканяна, Адгура Гочуа — к срокам от шести до восьми лет колонии строгого режима. Еще один участник нападения, Роман Дбар, погиб до суда в криминальной разборке.

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