Российская модель попозировала перед камерой голой в цветах

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками откровенными снимками. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте знаменитости.
На фотографиях 21-летняя девушка позирует голой на белом фоне. Ее тело украшено многочисленными белыми цветами, привязанными к рукам и ногам Кафельниковой веревками.
Автором съемки выступил российский фотограф Дмитрий Дубров, который ранее уже снимал фотомодель Анастасию Решетову, хип-хоп исполнителя Тимати и телезвезду Викторию Короткову.
В декабре Алеся Кафельникова приняла участие в кампании китайской версии модного журнала Vogue. На черно-белых и цветных кадрах 21-летняя модель позировала в разных нарядах, в том числе в золотистом металлическом топе, надетом на голое тело. Ее образ дополнен массивной моносерьгой и тонкими нарисованными бровями.