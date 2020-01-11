Российская модель вышла на подиум в Милане в шапке-ушанке

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась серией снимков с модного показа Dsquared2 Fall/Winter 2020, прошедшего в Милане. Кадры мероприятия она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
21-летняя знаменитость появилась на подиуме в коротком белом топе, джинсах с прорезями и объемном коричневом кожаном пальто. Образ девушки дополнила крупная шапка-ушанка с рыжим мехом, черный ремень и тонкая золотистая цепочка на животе.
31 декабря прошлого года Кафельникова поделилась с подписчиками откровенными снимками. На фотографиях девушка позирует голой на белом фоне. Ее тело украшено многочисленными белыми цветами, привязанными к рукам и ногам Кафельниковой веревками.
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