Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках. Видеозапись из Instagram-сторис опубликована на RuTube-канале «Вокруг ТВ».

На видео, сделанное подругой Кафельниковой, видно, что в одной руке дочь теннисиста держит сигарету, а во второй бутылку. «А как водят модели», — написано в комментарии к ролику.

Евгений Кафельников — олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде, победитель двух турниров серии «Большого шлема». Его дочь работает моделью и сейчас живет на Бали.

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