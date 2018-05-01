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Евгения Кафельникова снова обвинили в участии в договорном матче

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Евгений Кафельников

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников в 2003 году принял участие в договорном матче, пишет британская газета The Telegraph.

По информации издания, именно россиянин является тем игроком, чье имя скрыто в отчете о расследовании договорных теннисных матчей, итоги которого были обнародованы в конце апреля. В том докладе указывалось, что некий теннисист, обозначенный как «Игрок Б» (Player B), мог завершить карьеру в 2003 году, чтобы избежать дисциплинарного разбирательства после сыгранного на турнире в Лионе матча.

The Telegraph, ссылаясь на информацию из отчета о расследовании коррупции в мужском теннисе, который был распространен в Ассоциации теннисистов-профессионалов в 2005 году, пишет, что «Игроком Б» тогда был обозначен именно Кафельников.

Сам россиянин заявил ТАСС, что считает подобные обвинения бредом. «Мне несколько дней назад звонил британский журналист, задавал вопросы. Мне нечего кроме этого сказать», — добавил он.

Дело касается матча, который был сыгран в первом круге турнира Grand Prix de Lyon в октябре 2003 года между Кафельниковым и испанцем Фернандо Висенте. Россиянин уступил со счетом 2:6, 3:6 и покинул соревнования. После матча в британской прессе появились сообщения о том, что перед поединком Кафельникова и Висенте был зафиксирован повышенный объем сумм ставок на их игру. Это дало повод заподозрить россиянина в намеренной сдаче матча.

Спортсмен был допрошен, но обвинения против него не были выдвинуты из-за отсутствия доказательств, а в конце октября 2003-го он завершил карьеру.

Евгений Кафельников — олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде, победитель двух турниров серии «Большого шлема». Занимает должность вице-президента Федерации тенниса России.

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