Евгения Кафельникова снова обвинили в участии в договорном матче

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников в 2003 году принял участие в договорном матче, пишет британская газета The Telegraph.

По информации издания, именно россиянин является тем игроком, чье имя скрыто в отчете о расследовании договорных теннисных матчей, итоги которого были обнародованы в конце апреля. В том докладе указывалось, что некий теннисист, обозначенный как «Игрок Б» (Player B), мог завершить карьеру в 2003 году, чтобы избежать дисциплинарного разбирательства после сыгранного на турнире в Лионе матча.

The Telegraph, ссылаясь на информацию из отчета о расследовании коррупции в мужском теннисе, который был распространен в Ассоциации теннисистов-профессионалов в 2005 году, пишет, что «Игроком Б» тогда был обозначен именно Кафельников.

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Сам россиянин заявил ТАСС, что считает подобные обвинения бредом. «Мне несколько дней назад звонил британский журналист, задавал вопросы. Мне нечего кроме этого сказать», — добавил он.

Дело касается матча, который был сыгран в первом круге турнира Grand Prix de Lyon в октябре 2003 года между Кафельниковым и испанцем Фернандо Висенте. Россиянин уступил со счетом 2:6, 3:6 и покинул соревнования. После матча в британской прессе появились сообщения о том, что перед поединком Кафельникова и Висенте был зафиксирован повышенный объем сумм ставок на их игру. Это дало повод заподозрить россиянина в намеренной сдаче матча.

Спортсмен был допрошен, но обвинения против него не были выдвинуты из-за отсутствия доказательств, а в конце октября 2003-го он завершил карьеру.

Евгений Кафельников — олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде, победитель двух турниров серии «Большого шлема». Занимает должность вице-президента Федерации тенниса России.

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