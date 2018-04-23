Кафельников обнаружил в «Спартаке» 11 дегенератов

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников в своем Twitter-аккаунте прокомментировал игру московского «Спартака» в матче 27-го тура чемпионата России с «Ахматом» из Грозного.

«11 дегенератов», — написал спортсмен. В следующем твите он отметил: «Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел».

Ранее 23 апреля «Спартак» на своем поле проиграл «Ахмату» со счетом 1:3. В составе гостей отличились нападающий Магомед Митришев (11-я минута), полузащитник Исмаэл (23-я) и его коллега по амплуа Бернард Бериша (50-я). На 86-й минуте один мяч отыграл форвард Луис Адриану.

В рамках чемпионата России москвичи проиграли во второй раз подряд. В предыдущем туре подопечные Массимо Карреры в гостях уступили «Уралу» из Екатеринбурга — 1:2. До этого они вылетели из Кубка страны: в полуфинале красно-белых выбил «Тосно».

«Спартак» за три тура до окончания чемпионата располагается на третьей строчке. От лидирующего «Локомотива» красно-белые отстают на семь очков, от идущего вторым ЦСКА — на одно. «Ахмат» с 34 баллами идет десятым.

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