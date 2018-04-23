«Ахмат» забил три мяча «Спартаку» в Москве

Грозненский «Ахмат» обыграл московский «Спартак» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 23 апреля, и завершилась со счетом 1:3. В составе гостей отличились нападающий Магомед Митришев (11-я минута), полузащитник Исмаэл (23-я) и его коллега по амплуа Бернард Бериша (50-я). На 86-й минуте форвард Луис Адриану сократил отставание в счете.

Москвичи проиграли во второй раз подряд в рамках чемпионата России. В предыдущем туре подопечные Массимо Карреры в гостях уступили «Уралу» из Екатеринбурга — 1:2.

18 апреля красно-белые в полуфинале Кубка страны проиграли «Тосно», который в турнирной таблице РФПЛ идет предпоследним. Матч завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты из Ленинградской области.

«Спартак» за три тура до окончания чемпионата располагается на третьей строчке. От лидирующего «Локомотива» красно-белые отстают на семь очков, от идущего вторым ЦСКА — на одно. «Ахмат» с 34 баллами идет десятым.

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