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Предпоследняя команда чемпионата лишила «Спартак» финала Кубка России

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«Тосно» - «Спартак»

Футбольный клуб «Тосно» одержал победу над московским «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В основное и дополнительное время победитель не был выявлен: встреча завершилась со счетом 1:1. На 62-й минуте отличился нападающий красно-белых Зе Луиш. ФК «Тосно» ответил голом полузащитника Вагиза Галиулина на 89-й минуте встречи. В серии пенальти сильнее оказался ФК «Тосно» — 5:4.

В финале команда сыграет с курским «Авангардом». Матч состоится 9 мая в Волгограде.

В чемпионате России после 26 матчей «Спартак» располагается на втором месте, имея в активе 50 очков. «Тосно» занимает предпоследнее, 15-е место с 24 очками.

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