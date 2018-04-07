Буффон одарил капитана «Спартака»

glushak8 / Instagram

Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон подарил полузащитнику российского «Спартака» Денису Глушакову футболку со своим автографом. Об этом капитан красно-белых рассказал в Instagram.

«Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок — для тебя. Надеюсь, он тебя порадует. Пока-пока!» — говорит итальянский вратарь в видео, опубликованном Глушаковым. В подписи к видео хавбек отметил, что одноклубники не смогли подарить ему футболку голкипера, о которой он давно мечтал.

Буффон с 2001 года играет вратарем «Ювентуса». В его составе он стал десятикратным чемпионом Италии. Вместе с национальной командой, за которую он провел 175 матчей с 1997 года, голкипер выиграл чемпионат мира 2006 года и завоевал серебро чемпионата Европы в 2012-м.

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