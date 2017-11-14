Буффон расплакался и завершил карьеру в сборной Италии

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон расплакался после поражения от Швеции по сумме двух стыковых матчей отбора на чемпионат мира-2018 и объявил о завершении карьеры в сборной Италии. Видео было опубликовано на странице Fabrizio Romano в Twitter.

«Я покидаю сборную Италии и оставляю ее молодым ребятам, которым есть что сказать — Перину и Доннарумме. У итальянского футбола, безусловно, есть будущее. Обнимаю Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами все это время», — сказал Буффон со слезами на глазах.

Во понедельник, 13 ноября, сборная Италии сыграла вничью со Швецией (0:0) и по сумме двух матчей уступила сопернику — 0:1. Таким образом итальянцы, четырежды побеждавшие на чемпионатах мира, не сумели квалифицироваться на турнир впервые с 1958 года.

39-летний Буффон дебютировал за сборную Италии в 1997 году. Он провел за национальную команду 174 матча, стал в ее составе чемпионом мира (2006) и вице-чемпионом Европы (2012). Чемпионат мира в России мог стать для итальянца шестым мундиалем в карьере, таким достижением не может похвастаться ни один футболист.