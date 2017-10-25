Голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал условие продолжения карьеры. Его слова приводит Sky Sport.

«Я полностью уверен в своем решении завершить карьеру, этот сезон станет последним для меня. Еще пару лет ничего не добавит к тому, что уже есть в моем послужном списке. Единственное, что может повлиять на мое решение — победа в Лиге чемпионов. Это позволит "Ювентусу" принять участие в клубном чемпионате мира, а такое пропустить я не могу», — отметил 39-летний Буффон.

23 октября Буффон был признан Международной федерацией футбола лучшим вратарем 2017 года. В прошлом сезоне с «Ювентусом» он выиграл чемпионат и Кубок Италии, а в Лиге чемпионов дошел до финала, где итальянцы уступили мадридскому «Реалу» (1:4).

В апреле этого года Буффон заявил, что планирует играть до 40 лет. По его словам, по завершении карьеры он намерен работать футбольным селекционером в США или Китае.

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Профессиональный дебют голкипера состоялся в 1995 году за «Парму», где он выступал вплоть до перехода в туринский клуб. За 22 года вратарь трижды выходил в финал Лиги чемпионов, но ни разу не завоевывал этот трофей.

Клубный чемпионат мира — учрежденный в 2000 году турнир, в котором принимают участие сильнейшие команды шести континентальных конфедераций. Европу представляет победитель Лиги чемпионов.