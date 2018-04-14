Фанат ЦСКА пырнул сына ножом за любовь к «Спартаку» и сел в тюрьму

В Кировской области болельщик ЦСКА получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима за то, что ударил ножом сына, поддерживающего «Спартак». Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время просмотра матча 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), в котором красно-белые обыграли армейцев со счетом 3:0. «Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном – болельщиком ФК "Спартак" — произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения», — заявили в прокуратуре Кирова.

Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив. Осужденный был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

После 25 туров «Спартак» опережает ЦСКА на шесть очков. Однако у армейцев в запасе есть матч с пермским «Амкаром».

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