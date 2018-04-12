ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы

Московский ЦСКА сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в ответном матче 1/4 Лиги Европы и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Москвичи открыли счет на 39-й минуте матча усилиями Федора Чалова. Уже во втором тайме (50-я минута) Кирилл Набабкин удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте один мяч отыграл Дэнни Уэлбек. На 92-й минуте окончательный счет установил Аарон Рэмзи. По сумме двух встреч (3:6 в пользу англичан) ЦСКА прекратил выступления в ЛЕ.

Первая встреча двух соперников завершилась рагромным поражением ЦСКА со счетом 1:4. Гол в гостях в составе москвичей забил Александр Головин. В 1/8 турнира ЦСКА победил французский «Лион».

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