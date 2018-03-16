ЦСКА остался единственным представителем России в Европе

Футболисты московского ЦСКА на выезде обыграли французский «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и по сумме двух игр вышли в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская команда обыграла соперников со счетом 3:2. В составе ЦСКА мячи забили Александр Головин (39-я минута), Ахмед Муса (60) и Понтус Вернблум (65). У «Лиона» отличились Максвелл Корне (58) и Мариано (71).

В первой игре, которая прошла 8 марта в Москве, победу со счетом 1:0 одержал «Лион».

ЦСКА стал единственным российским клубом, которому удалось выйти в четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги Европы. Ранее в четверг из турнира вылетели московский «Локомотив», уступивший по сумме двух игр мадридскому «Атлетико», и петербургский «Зенит», оказавшийся слабее немецкого «Лейпцига».

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