ЦСКА дома уступил «Лиону» в 1/8 Лиги Европы

Московский ЦСКА принимал французский «Лион» в матче 1/8 Лиги Европы УЕФА. Встреча завершилась победой гостей 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте встречи забил Марсело после исполнения стандартного положения Мемфисом Депаем. Большую часть встречи команда Виктора Гончаренко играла без номинального центрального нападающего. До 86 минуты, когда на поле вышел Федор Чалов на позиции форварда выступал Понтус Вернблум, главным образом зарекомендовавший себя в качестве опорного полузащитника.

Ответный матч состоится во Франции 15 марта. В предыдущем раунде Лиги Европы москвичи преодолели сопротивление белградской «Црвены Звезды» .

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