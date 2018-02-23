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«Спартак» вылетел из Лиги Европы

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Московский «Спартак» взял верх над «Атлетиком» из Бильбао в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы, но покинул турнир, уступив испанскому клубу по сумме двух матчей. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу спартаковцев.

На 44-й минуте красно-белые вышли вперед — отличился Луис Адриано. На 57-й минуте испанцы сравняли счет, точный удар нанес Хавьер Этчейта. За шесть минут до финального свистка мяч забил Луис Адриано.

Победа не спасла москвичей от вылета из турнира. В первом матче «Атлетик» в гостях переиграл «Спартак» со счетом 3:1. Таким образом, красно-белые уступили по сумме двух встреч и вылетели из Лиги Европы.

Три других российских клуба — московские ЦСКА и «Локомотив», а также санкт-петербургский «Зенит» — прошли в 1/8 финала. Их соперники определятся по итогам жеребьевки, которая состоится позднее.

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