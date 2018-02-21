ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Московский ЦСКА обыграл сербскую «Црвену Звезду» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в среду, 21 февраля, в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 1:0.

Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил полузащитник красно-синих Алан Дзагоев. На домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена» присутствовали 12 тысяч зрителей.

Первый матч состоялся в Белграде 13 февраля и завершился нулевой ничьей. Соперник ЦСКА по 1/8 финала определится в результате жеребьевки, которая пройдет позднее.

Другие российские клубы — московские «Локомотив» и «Спартак», а также санкт-петербургский «Зенит» — проведут ответные матчи 1/16 финала 22 февраля. Железнодорожники дома сыграют с французской «Ниццей» после победы в первой встрече (3:2). Спартаковцы на выезде сыграют с «Атлетиком» из Бильбао. Первый матч завершился поражением москвичей со счетом 1:3. «Зенит» примет «Селтик». Шотландский клуб вышел победителем из первого матча (1:0).

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