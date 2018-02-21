Итальянский футболист поискал Путина на Красной площади

Убойный футбол / YouTube

Нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли записал шутливое видео на Красной площади, на котором ищет президента России Владимира Путина. Ролик появился на YouTube-канале «Убойный футбол».

«Путин здесь», — сказал кто-то из окружения футболиста. «Путин! Путин! Где ты?» — подхватил шутку Балотелли.

«Ницца» прибыла в Москву на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Локомотивом». Первая встреча прошла во Франции и завершилась победой российского клуба со счетом 3:2. Оба мяча «Ниццы» забил Балотелли.

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