Спорт
 
Последние новости
В МОК допустили вариант подмешивания допинга российскому керлингисту
Московские власти анонсировали участие в юбилейном «Часе Земли»  
Госсекретарь США заявил о планах ввести новые санкции против россиян
Найден новый способ борьбы со старением
Секретная служба США отбила у китайцев ядерный чемоданчик Трампа
Судья удалил девять футболистов и прекратил матч из-за нехватки игроков
Заподозренный в допинге россиянин покинул олимпийскую деревню

Судья удалил девять футболистов и прекратил матч из-за нехватки игроков

Перейти в «Мою Ленту»

В Бразилии судья остановил футбольный матч после того, как удалил с поля девятерых игроков. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в рамках чемпионата штата Баия между командами «Витория» и «Баия». После назначенного и реализованного пенальти на поле началась потасовка между игроками, в результате чего пятеро футболистов из обеих клубов сразу отправились в раздевалки. Однако пыл спортсменов не угас, и через несколько минут последовало еще два удаления — по одному для каждой команды.

За 13 минут до конца основного игрового времени «Витория» лишилась еще двух игроков, и, поскольку на поле осталось лишь шесть футболистов клуба, арбитр был вынужден прекратить матч.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский футболист высморкался в пятитысячную купюру и нарвался на оскорбления
Иранка притворилась мужчиной ради футбольного матча
Футболист выдумал себе карьеру и подписал контракт с профессиональным клубом
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня
Александр Абраменко и Илья Буров

Что, опять?

Олимпиада объединяет народы, а мельдоний наносит новый удар
12:4030 января

ЦСКА вернул проданного за 20 миллионов нигерийца

06:44Сегодня

В МОК допустили вариант подмешивания допинга российскому керлингисту

04:26Сегодня

Заподозренный в допинге россиянин покинул олимпийскую деревню

Спорт00:0317 февраля

Продолжаем жить

«Красная машина» уничтожила Словению, пока другие россияне брали медали
20:0818 февраля

ОКР прояснил ситуацию по провалившему допинг-тест российскому призеру Игр

05:3629 января

WADA озаботилось новыми пробирками для допинг-тестов

21:3618 февраля

МОК отреагировал на проваленный российским призером Олимпиады допинг-тест

Спорт00:1115 февраля

«Можно я таблетки с алкоголем выпью?»

Фигурист-гей приехал на Олимпиаду с другом и стал звездой
15:1918 февраля

Российский фристайлист проиграл украинцу в борьбе за золото

22:5828 января

У Шараповой появился новый бойфренд

13:4418 февраля

Российского призера Игр-2018 заподозрили в допинге

Россия
«Пойду работать комбайнером»
Путин думает о будущем, пока остальные рвутся во власть
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
Старик и космос
Российский пенсионер в одиночку построил планетарий и стал легендой
Генштаб перечислил вероятные направления ударов высокотехнологичного противника
В РПЦ рассказали об опыте исправления геев
Названо имя устроившего стрельбу возле храма в Дагестане
Настоятель храма рассказал подробности расстрела прихожан в Дагестане
Все материалы
Мир
Сергей ЛавровДивный вялый мир
Пока Украина просит денег, Запад вспоминает пророчество Путина
Средство для эвтаназии нашли в собачьем корме
Всем бояться
Кто на самом деле виноват в косовской резне
Трамп рассказал о превращении США в посмешище для России
Госсекретарь США заявил о планах ввести новые санкции против россиян
В США нашли отличия между своим вмешательством в чужие выборы и российским
Секретная служба США отбила у китайцев ядерный чемоданчик Трампа
Все материалы
Бывший СССР
В расход: грузинские снайперы раскрыли стрелявших по Майдану
Протестующих убивали иностранцы и депутаты Рады
Водяного заподозрили в попытке дестабилизации Украины
Неонацисты снова разгромили Россотрудничество в Киеве на глазах полиции
Украинские СМИ обвинили власти в цензуре и шантаже
Полиция Киева отказалась защищать Россотрудничество после погрома радикалов
Фото улыбающейся послу России Тимошенко нарекли спецоперацией Кремля
Порошенко обеспокоился польской концепцией истории
Все материалы
Экономика
Крутите барабан
Их оружием убивали по всему миру. Теперь они банкроты
Меркель вступилась за «Северный поток-2»
Сенатору Керимову согласились отдать банк «Возрождение»
США испугались и не пустили китайцев на свой рынок
Долги россиян доросли до пяти триллионов рублей
Россия стала рекордсменом по экспорту пшеницы в XXI веке
Пчелиное жало
Украина завалила Европу ватой и лыжами. И не собирается останавливаться
Все материалы
Силовые структуры
Неуловимый мясник
Подмосковные бандиты оставили горы трупов и награбили миллионы долларов
По любви
Как покорить девушку, если вы вне закона
Жиган или пинчер
Хорошо ли вы знаете блатной жаргон: тест «Ленты.ру»
Колумбийский кокаин под видом крема для депиляции нашли на Урале
Для главного вора России запросили 10 лет колонии
Чеченский полицейский расстрелял бизнесмена из-за кровной мести
Главному киргизскому вору в законе закрыли въезд в Россию
Все материалы
Наука и техника
Забрало закрой!
Российских солдат будущего боятся уже сейчас
Огненный демон
Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
Звон мечей
Лучшая ролевая игра со времен Morrowind и «Ведьмака»: Kingdom Come: Deliverance
Смертельно опасное слабоумие признали заразным
Найден новый способ борьбы со старением
В Британии пациенту напечатали грудную клетку на 3D-принтере
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
Все материалы
Спорт
Александр Абраменко и Илья БуровЧто, опять?
Олимпиада объединяет народы, а мельдоний наносит новый удар
Продолжаем жить
«Красная машина» уничтожила Словению, пока другие россияне брали медали
В МОК допустили вариант подмешивания допинга российскому керлингисту
Заподозренный в допинге россиянин покинул олимпийскую деревню
Судья удалил девять футболистов и прекратил матч из-за нехватки игроков
ОКР прояснил ситуацию по провалившему допинг-тест российскому призеру Игр
МОК отреагировал на проваленный российским призером Олимпиады допинг-тест
Все материалы
Культура
«Трип для разума, путешествие по телу»
Что происходило за дверями самой закрытой вечеринки в Москве
«Они звали Гитлера герр Маляр»
Фашистка, нацистка, красавица: скандальная жизнь самых известных сестер Британии
На катере к твоей матери
Ирландец годами караулил подростков на пристани
Дрейк раздал прохожим миллион долларов
В сети появился баттл Гуфа и Птахи
Белоруссия пошлет на «Евровидение» украинца-нарушителя
Шведская певица устроила фетиш-вечеринку в феминистской коммуне
Все материалы
Интернет и СМИ
Кто здесь хозяин
Суровые русские и американцы-патриоты глазами лучших фотографов мира
Британцы остались без курицы KFC и объявили конец света
Опасная зараза
Первый канал гипнотизирует второсортных звезд. Получается унылый цирк
Илон Маск заставил Дарта Вейдера готовить тосты
За неявку на выборы пригрозили геями на передержке и лимитом на туалет
Названа причина сбоев в работе «ВКонтакте»
Планета страха
Главные фотографы мира лишили людей надежды на лучшее
Все материалы
Ценности
Надвигается тьма
Почему черный — это новый черный
Джиджи Хадид умилила исламистов
Доктор смерть
Он качал из людей кровь и создал армию колдунов, чтобы держать в страхе Гаити
Россияне впервые предпочли Lamborghini
Эмили Ратаковски разделась и съела пиццу
Защитники животных затерроризировали людей в мехах
Мелания Трамп выбрала сексуальный образ для визита к больным детям
Все материалы
Путешествия
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
В Золотое кольцо России включили еще один город
Все получат: российским отелям присвоят звезды
Что будет с ценами и постояльцами?
Турист вернул в тайский храм украденные кирпичи из-за беспокойной жизни
Задержанные за хранение кораллов россиянки рассказали о тайской тюрьме
Авиабилеты подорожают в 2018 году
В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток
Все материалы
Из жизни
«Помню шок, когда съел борщ»
История англичанина, переехавшего в Петербург
Портивший воздух пассажир заставил самолет совершить экстренную посадку
Вестник апокалипсиса
«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Британец проехал полмира ради пива
Решительная корова спаслась от бойни и уплыла на остров
McDonald's решил поддержать спорт и добавил жира в бургеры
Все материалы
Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая
Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения
Тест: угадай машину знаменитости
Вспоминаем, какие тачки стоят в гаражах звезд шоу-бизнеса
Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры
Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж
Kia Ceed станет гибридом
Стала известна рублевая цена нового Mercedes-Benz G-Class
«Мерседес» привезет в Женеву серийный электрокроссовер
Все материалы
Крышу рвет
Дома в Италии раздают по цене поездки на метро
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
«Сын теперь отлично знает, как выглядят проститутки»
Москвичка пожила рядом с «квартирой на час» и открыла для себя много нового
Украинка превратила съемную квартиру в БДСМ-бордель
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до истерики
Ленивый почтальон завалил свой дом чужими письмами
В российских квартирах увеличат высоту потолков
Все материалы