Судья удалил девять футболистов и прекратил матч из-за нехватки игроков

В Бразилии судья остановил футбольный матч после того, как удалил с поля девятерых игроков. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в рамках чемпионата штата Баия между командами «Витория» и «Баия». После назначенного и реализованного пенальти на поле началась потасовка между игроками, в результате чего пятеро футболистов из обеих клубов сразу отправились в раздевалки. Однако пыл спортсменов не угас, и через несколько минут последовало еще два удаления — по одному для каждой команды.

За 13 минут до конца основного игрового времени «Витория» лишилась еще двух игроков, и, поскольку на поле осталось лишь шесть футболистов клуба, арбитр был вынужден прекратить матч.

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