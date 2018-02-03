Футболист выдумал себе карьеру и подписал контракт с профессиональным клубом

Литовский клуб «Паневежис» объявил о подписании контракта с нападающим Баркли Мигелем Панзо, поверив непроверенным данным. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Football Daily.

По информации издания, при подписании контракта футболист представил информацию, взятую из Википедии. В пресс-релизе утверждалось, что нападающий с 2010 по 2012 год был игроком «Куинз Парк Рейнджерс», забив в составе английского клуба 45 мячей в 36 матчах. Также отмечалось, что форвард провел за сборную Анголы три матча.

В действительности Панзо никогда не был игроком «КПР», кроме того, футболист не выступал за национальную команду. На самом деле форвад провел три матча за клуб восьмого английского дивизиона «Уолтон».

«Паневежис» занимает 10-е место в чемпионате Литвы.

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