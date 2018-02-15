Смолов потерял 200 миллионов в надежде сэкономить

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов стал жертвой мошенничества и потерял 191 миллион рублей. Доверием 28-летнего форварда воспользовался бывший депутат Государственной Думы Ильдар Самиев, пишет «Коммерсантъ».

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В марте 2017 года Смолов через своего отца Михаила приобрел у Самиева квартиру в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Самиев пообещал игроку сборной России выгодные условия продажи, объяснив разницу в цене связями с одним из соинвесторов строительства. Квартира аналогичной площади в том же жилом комплексе обошлась бы потенциальному покупателю в 213 миллионов рублей. Позже выяснилось, что недвижимость находится в залоге у банка.

Сейчас экс-депутат от «Справедливой России» находится под арестом в качестве подозреваемого в мошенничестве на общую сумму около 850 тысяч долларов.

Смолов выступает в составе «Краснодара» с 2015 года. В январе сообщалось об интересе к форварду клубов Английской премьер-лиги, но он предпочел остаться в России. По оценке портала transfermarkt.de, стоимость нападающего составляет 15 миллионов евро. По информации Sports.ru, годовой оклад Смолова в «Краснодаре» оценивается в 2,5 миллиона евро (176,7 миллиона рублей).

Позже представитель Смолова Кахор Муминов заявил «Чемпионат.com», что футболисту вернули деньги.

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