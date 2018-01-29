«Краснодар» назвал цену Смолова

Лондонский клуб «Вест Хэм» ведет переговоры о трансфере нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, российский клуб настаивает на продаже нападающего не менее, чем за 12 миллионов фунтов (13,6 миллионов евро). «Вест Хэм» рассчитывает взять Смолова, которого в Британии уже прозвали «российским Дэвидом Бэкхемом», в аренду с правом выкупа. Форвард также заинтересован в переезде в Лондон.

В январе сообщалось об интересе к футболисту со стороны санкт-петербургского «Зенита», «Боруссии» из Дортмунда, испанской «Севильи» и британского «Брайтона».

В декабре Смолов попал в сотню лучших футболистов мира по итогам 2017 года по версии испанской газеты Marca. 27-летний форвард занял 97-е место и оказался единственным россиянином в списке.

В текущем сезоне Смолов провел за «Краснодар» 15 матчей, забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. «Вест Хэм» занимает 11 место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 26 очков после 24 туров.

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