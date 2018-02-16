Купленный за 100 миллионов евро игрок пожалел о переходе в МЮ и захотел в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пожалел о переходе в английский клуб. Об этом сообщает Goal.com

По словам бывшего футболиста МЮ Пола Инса, Погба собирается уйти из команды в ближайшее трансферное окно. Причинами стали ухудшившиеся отношения с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью и недовольство стилем игры команды.

«Он любит свободу действий в атакующей зоне. Когда он подписывал контракт, то не собирался играть в полузащите. Это явно не то, что ему нравится или в чем он особенно хорош. Так почему Моуриньо настаивает на том, чтобы Погба играл именно на этой позиции?» — заявил Инс.

Французское издание L’Equipe пишет, что полузащитник никогда не скрывал намерения поиграть в «Реале» и может попытаться перейти в мадридский клуб летом.

24-летний хавбек уже выступал за манкунианцев в сезоне-2011/12. С 2012 по 2016 год он играл за туринский «Ювентус». В 2016-ом футболист вернулся в МЮ. Сумма трансфера полузащитника составила 105 миллионов евро. В текущем сезоне Погба провел за английский клуб 17 матчей и забил три мяча.

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