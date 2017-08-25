Назван лучший футболист прошлого розыгрыша Лиги Европы

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба признан лучшим футболистом Лиги Европы сезона-2016/17. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Награду 24-летнему хавбеку вручили на церемонии жеребьевки группового этапа нынешнего розыгрыша турнира, прошедшей в пятницу, 25 августа в Монако. На приз также претендовали два одноклубника француза: армянский полузащитник Генрих Мхитарян и шведский форвард Златан Ибрагимович.

«Манчестер Юнайтед» — действующий победитель Лиги Европы. В сезоне-2016/17 Погба провел 15 матчей в рамках турнира, в которых забил три мяча.

По итогам нынешней жеребьевки соперников по групповому этапу узнали два российских клуба: «Зенит» и «Локомотив». Сине-бело-голубые за выход в плей-офф в рамках группы L поборются с испанским «Реал Сосьедадом», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Железнодорожники в квартете F встретятся с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином».