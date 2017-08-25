«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы

Российские футбольные клубы «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2017/18. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Жеребьевка прошла в пятницу, 25 августа, в Монако.

Сине-бело-голубые за выход в плей-офф в рамках группы L поборются с испанским «Реал Сосьедадом», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Железнодорожники в квартете F встретятся с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином». Остальные группы выглядят следующим образом:

Группа А: «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Астана» (Казахстан), «Славия» (Чехия)

Группа B: «Динамо» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Партизан» (Сербия), «Скендербеу» (Албания)

Группа С: «Брага» (Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Хоффенхайм» (Германия), «Истанбул» (Турция)

Группа D: «Милан» (Италия), «Аустрия» (Австрия), «Риека» (Хорватия), АЕК (Греция)

Группа E: «Лион» (Франция), «Эвертон» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Апполон» (Кипр)

Группа G: «Виктория» (Чехия), Стяуа (Румыния), «Хапоэль» (Израиль), «Лугано» (Швейцария)

Группа H: «Арсенал» (Англия), БАТЭ (Белоруссия), «Кельн» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия)

Группа I: «Зальцбург» (Австрия), «Марсель» (Франция), «Витория» (Португалия), «Коньяспор» (Турция)

Группа J: «Атлетик» (Испания), «Герта» (Германия), «Заря» (Украина), «Остерсунд» (Швеция)

Группа K: «Лацио» (Италия), «Ницца» (Франция), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Витесс» (Нидерланды)

Групповой этап турнира стартует 14 сентября, завершится 7 декабря. Команды проведут друг с другом по два матча, из каждого квартета в плей-офф выйдут по два лучших клуба.