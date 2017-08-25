«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы

«Краснодар» проиграл сербской «Црвене Звезде» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 24 августа, на стадионе «Райко Митич - Црвена Звезда» в Белграде и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 7-й минуте отличился Неманья Радоньич, на 46-й минуте мяч забил Гуэлор Канга Каку. Единственный мяч российской команды с одиннадцатиметрового забил Андреас Гранквист (82-я минута).

В первом матче победу одержал «Краснодар» — 3:2. Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказался сербский клуб. «Црвена Звезда» получила преимущество за счет большего количества мячей, забитых на выезде.

Ранее 24 августа санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Утрехт» и вышел в групповой этап Лиги Европы. Соперник сине-бело-голубых и московского «Локомотива», вышедшего в основную сетку турнира благодаря победе в Кубке России, определится во время жеребьевки, которая пройдет 25 августа.