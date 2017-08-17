«Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в матче квалификации Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл сербскую «Црвену Звезду» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, состоявшаяся в Краснодаре в четверг, 17 августа, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Иван Игнатьев, Виктор Классон и Сергей Петров. В составе белградского клуба голы на свой счет записали Славолюб Срнич и Александар Пешич.

На 66-й минуте матча впервые в нынешнем сезоне на поле появился форвард «Краснодара» Федор Смолов, восстановившийся после травмы

Ответная игра пройдет 24 августа в Белграде. Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы.

В среду, 16 августа, петербургский «Зенит» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде уступил голландскому «Утрехту» (0:1).