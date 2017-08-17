Объявлен размер призовых для участников группового этапа Лиги Европы

Каждый участник группового этапа Лиги Европы получит по 2,6 миллиона евро в качестве призовых. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциацию (УЕФА).

За победу командам будут начисляться дополнительные 360 тысяч. Еще 120 тысяч предусмотрены в качестве бонуса за ничью. Клуб, занявший первое место в своей группе, получит 600 тысяч евро. 300 тысяч заработает команда, вышедшая в плей-офф со второй строчки.

Самая большая сумма, которую может заработать один клуб — 15,71 миллиона евро. Общий размер объем призовых в сезоне-2017/2018 — 399,8 миллиона евро.

Ранее УЕФА объявил, что участники группового этапа Лиги чемпионов заработают по 12,7 миллиона евро. Победитель турнира заработает 57,2 миллиона евро. В общей сложности на призовые командам за участие в Лиге чемпионов положено 1,3 миллиарда евро.

На групповом этапе Лиги Европы Россию могут представить «Зенит» и «Краснодар». В раунде плей-офф квалификации им необходимо пройти голландский «Утрехт» и сербскую «Цревну Звезду» соответственно.