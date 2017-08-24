Два гола Кокорина вывели «Зенит» в групповой этап Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл голландский «Утрехт» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и вышел в групповой этап турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 9-й минуте отличился нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин. Основное время матча завершилось со счетом 1:0 в пользу «Зенита», в первой игре российский клуб уступил с тем же счетом.

Судьба встречи решалась в дополнительное время. На исходе первого овертайма Кокорин оформил дубль. Сине-бело-голубые одержали победу по сумме двух матчей — 2:1.

В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Зенит» обыграл израильский «Бней Иегуду» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

