«Зенит» объявил о проведении рэп-баттла на стадионе «Крестовский»

На стадионе «Крестовский» пройдет первый в истории российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) рэп-баттл. Об этом сообщается на сайте санкт-петербургского клуба «Зенит».

Состязание состоится 27 августа перед матчем 8-го тура РФПЛ «Зенит» — «Ростов». В нем примут участие победитель первого сезона Versus: Fresh Blood Константин Хип-хоп Одинокой Старухи Лопатин и полуфиналист проекта Николай Lodoss Дукмас. Ведущим будет Денис Денисов.

Материалы по теме Он вам не Мирон Почему Оксимирон — тоже гнойный

Баттл пройдет на сцене, установленной в фойе стадиона со стороны сектора C. Начало в 18:30 по московскому времени. Матч «Зенит» — «Ростов» начнется в 20:00.

6 августа в Санкт-Петербурге прошел баттл рэперов Оксимирона и Гнойного. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Ролик стал самым просматриваемым среди мировых рэп-баттлов за 24 часа.