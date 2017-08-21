Президент «Зенита» раскрыл секрет преображения Кокорина

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, за счет чего нападающий клуба Александр Кокорин заиграл лучше в новом сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Слова Фурсенко в понедельник, 21 августа, приводит «Р-Спорт».

«В человека всегда надо верить, а главный тренер "Зенита" верит в Александра. Кроме всего прочего, Роберто Манчини — очень сильный специалист, который может раскрыть те возможности, которые есть потенциально у игрока, вот и все. В игровых вещах тут во всем заслуга тренера, это надо всегда помнить», — заявил функционер.

В матче седьмого тура РФПЛ с пермским «Амкаром» Кокорин забил победный мяч (1:0), доведя общее количество голов в нынешнем сезоне до шести. Форвард сине-бело-голубых, отличившийся в пятом матче кряду, единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата. За весь прошлый сезон Кокорин забил пять мячей.

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня, подписав с клубом трехлетний контракт. Итальянский специалист заявил, что Кокорин и другой российский нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба должны забить минимум 35 мячей за сезон.