Президент «Зенита» опроверг уход Дзюбы

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко опроверг информацию об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор. Дзюба уже в "Локомотиве"? Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба — игрок "Зенита", и никаких вопросов здесь нет», — заявил Фурсенко.

Ранее 18 августа появилась информация об уходе Дзюбы из «Зенита». Сообщалось, что 28-летний нападающий перейдет в московский «Локомотив» или «Краснодар» на правах аренды.

Дзюба потерял место в составе «Зенита» с приходом на место главного тренера итальянского специалиста Роберто Манчини. В нынешнем сезоне РФПЛ форвард принял участие в пяти матчах, не отметившись забитыми мячами. Помимо российских клубов, интерес к Дзюбе проявлял турецкий «Фенербахче».