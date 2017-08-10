Президент «Зенита» признался Дзюбе в любви

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, почему форвард сборной России Артема Дзюба в последних матчах перестал выходить на поле в основном составе петербургской команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Есть конкуренция в команде, надо ее выигрывать — только так может возникнуть прогресс. Я очень уважаю и люблю Артема, но ему каждый раз на тренировке и на поле нужно доказывать, что он лучший», — заявил Фурсенко.

В стартовых пяти турах чемпионата России Дзюба два раза появлялся на поле в стартовом составе. 28-летний игрок провел на поле в общей сложности 202 минуты и не отметился результативными действиями.

В среду, 9 августа, появилась информация о том, что в трансфере Дзюбы заинтересован турецкий «Фенербахче».

«Зенит» после пяти матчей с 13 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.