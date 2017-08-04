«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по плей-офф квалификации Лиги Европы

Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сине-бело-голубые встретятся с голландским «Утрехтом», а краснодарцы сыграют с сербской «Црвеной Звездой». Жеребьевка прошла в пятницу, 4 августа, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Остальные пары соперников, которые поборются за выход в групповой этап второго по значимости клубного турнира Европы, выглядят следующим образом:

«Шкендия» (Македония) — «Милан» (Италия).

«Панатинаикос» (Греция) — Атлетик (Испания).

«Аполлон» (Кипр) — «Мидтьюлланд» (Дания).

«Хабнарфьордюр» (Исландия) — Брага (Португалия).

«Эвертон» (Англия) — «Хайдук» (Хорватия).

«Брюгге» (Бельгия) — АЕК (Греция).

«Маритму» (Португалия) — «Динамо» (Украина).

«Осиек» (Хорватия) — «Аустрия» (Австрия).

«Вардар» (Македония) — «Фенербахче» (Турция).

«Аякс» (Голландия) — «Росенборг» (Норвегия).

«Альтах» (Австрия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).

«Домжале» (Словения) — Марсель (Франция).

ПАОК (Греция) — «Эстерсунд» (Швеция).

«Виктория» (Чехия) — АЕК (Кипр).

«Вииторул» (Румыния) — «Зальцбург» (Австрия).

«Легия» (Польша) — «Шериф» (Молдавия).

«Партизан» (Сербия) — «Видеотон» (Венгрия).

«Лудогорец» (Болгария) — «Судува» (Литва).

«Динамо» (Хорватия) — «Скендербеу» (Албания).

БАТЭ (Белоруссия) — «Александрия» (Украина).

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа.

Право выступить в групповом этапе Лиги Европы имеет действующий обладатель Кубка России московский «Локомотив».