Спорт
 

«Краснодар» обыграл «Люнгбю» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

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«Краснодар» на выезде обыграл датский «Люнгбю» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в четверг, 3 августа, в Дании завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дублем отметился Маурисио Перейра, еще один мяч с пенальти забил Павел Мамаев. В составе датчан отличился Миккель Йенсен.

Таким образом, «Краснодар» сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы, так как в первом матче дома обыграл «Люнгбю» со счетом 2:1. Соперника по следующему раунду сине-бело-голубые узнают после жеребьевки, которая состоится в пятницу, 4 августа.

В другой паре третьего квалификационного раунда «Зенит» после выездной победы над «Бней Игуда» (2:0) проиграл израильтянам на своем поле (0:1).

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