«Зенит» после разгрома «Спартака» сыграл вничью с «Уралом»

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга в матче пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 9 августа, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч в этой игре забил полузащитник хозяев Эрик Бикфалви на 35-й минуте. Гости ответили голом нападающего Александра Кокорина на 60-й.

Материалы по теме «Чем "Спартак" отличается от Саши Грей» В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе

«Зенит» впервые потерял очки в чемпионате России сезона-2017/2018.

6 августа подопечные Роберто Манчини на своем поле разгромили действующего чемпиона страны «Спартак» со счетом 5:1. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург».

В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков в пяти матчах. На второй строчке идет «Локомотив», которые набрал на один балл меньше, но имеет игру в запасе. «Урал» с семью очками расположился на пятом месте.