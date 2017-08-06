Каррера объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ» объяснил разгромное поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Мы играли против сильной команды. В первом тайме подарили два гола из-за двух индивидуальных ошибок. Во втором мы постарались создавать, но "Зенит" сильно сыграл на контратаках, что привело к этому поражению», — заявил Каррера.

Встреча состоялась в воскресенье, 6 августа, на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. У «Зенита» голами отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито, Далер Кузяев, еще один мяч в свои ворота отправил вратарь «Спартака» Артем Ребров. Гости сумели ответить реализованным Квинси Промесом пенальти.

В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» расположился на девятой строчке с пятью очками.

