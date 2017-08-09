Турецкий «Фенербахче» начал переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера Дзюбы

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба попал в сферу интересов турецкого «Фенербахче». Об этом сообщает Fotospor.

По данным источника, представители стамбульской команды уже начали переговоры по трансферу 28-летнего футболиста. Сколько готов заплатить «Фенербахче» за Дзюбу, не уточняется. Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года. По данным портала Transfermarkt, переход футболиста оценивается в девять миллионов евро.

В четырех стартовых турах нынешнего чемпионата России Дзюба два раза вышел в основном составе, проведя лишь один матч полностью. В остальных двух встречах форвард выходил на замену. На счету футболиста нет результативных действий.

За «Фенербахче» выступает партнер Дзюбы по сборной России — полузащитник Роман Нойштедтер.