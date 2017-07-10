СМИ сообщили о намерении «Зенита» продать Дзюбу

Руководство санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» решило продать нападающего Артема Дзюбу. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, «Бизнес Online».

По информации источника издания, клуб предложил купить игрока сборной России московскому «Спартаку», однако красно-белые отказались. В связи с этим «Зенит» продолжает поиски вариантов для трудоустройства Дзюбы.

Решение продать форварда объясняется тем, что в «Зените» намерены сделать основным нападающим Александра Кокорина.

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После вылета сборной России из Кубка конфедераций в сториз Instagram-аккаунта Кокорина появилось видео, на котором он и Дзюба демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. При этом единственным человеком в национальной команде, носящим усы, является главный тренер Станислав Черчесов. В сети действия футболистов расценили как протест против наставника и заговорили о назревающем конфликте внутри сборной. Оба форварда пропустили Кубок конфедераций.

В феврале 2015 года «Спартак» согласился продать Дзюбу в «Зенит». К санкт-петербургскому клубу он присоединился в том же июле, проведя полгода в аренде в «Ростове». За два года футболист провел 79 матчей в составе «Зенита», забил 37 мячей.