Спорт
 

СМИ сообщили об уходе Дзюбы из «Зенита»

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Артем Дзюба
Артем Дзюба

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба уйдет в аренду в другой клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Сам футболист объясняет уход тем, что накануне домашнего чемпионата мира ему нужно больше игровой практики. Отмечается, что наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Дзюбы являются московский «Локомотив» или «Краснодар».

В нынешнем сезоне РФПЛ 28-летний Дзюба принял участие в пяти матчах, в двух из них выйдя в стартовом составе. В сумме нападающий провел на поле 205 минут, не отметившись забитыми мячами.

Дзюба потерял место в составе, когда «Зенит» возглавил итальянский тренер Роберто Манчини, а его предшественник Мирча Луческу был отправлен в отставку. После шести туров РФПЛ сине-бело-голубые с 16 очками единолично возглавляют таблицу.

10 августа президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, почему Дзюба потерял место в основном составе команды. По его словам, форвард должен был доказывать свою профпригодность в условиях возросшей конкуренции. 9 августа сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляет турецкий «Фенербахче».

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