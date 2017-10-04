Погба потренировался в стиле Брюса Ли

Видео: @paulpogba / Twitter

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выложил запись своих тренировок. Видео появилось в Twitter-аккаунте хавбека.

На видео Погба занимается на тренажерах. Сам футболист охарактеризовал стиль, в котором занимается, как «стиль Брюса Ли».

24-летний полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в середине сентября. Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо ранее отмечал, что Погба выбыл на длительный срок.

Брюс Ли — американский и гонконгский актер, известный использованием элементов китайских боевых искусств в своих фильмах. В июне этого года в сеть попало единственное сохранившееся видео реального боя с его участием.